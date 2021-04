Bolivia: il partito di Morales pensa ad un rinnovamento dei vertici dopo sconfitta elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del primo turno delle elezioni amministrative tenute il 7 marzo avevano già sancito un forte retrocesso della coalizione di governo rispetto alle presidenziali dell'anno precedente. Nelle elezioni per i governatori delle province, il Mas si era infatti imposto in sole tre regioni su nove contro le sei vittorie registrate nel 2020. Il Mas è inoltre direttamente rimasto fuori dalla corsa al governo di Santa Cruz, dove si è imposto al primo turno il leader ultraconservatore dell'opposizione, Luis Camacho, e di Beni. In quest'ultima regione si era registrata la sconfitta anche dell'ex presidente ad interim, Jeanine Anez, attualmente agli arresti nel quadro dell'inchiesta sul presunto colpo di stato del 2019 ai danni di Morales. Sul fronte delle elezioni municipali poi, il Mas era stato sconfitto in uno dei suoi feudi più rappresentativi, il municipio di El Alto, dove si è imposta con gran margine, la candidata di Jallalla ed ex Mas, Eva Copa. (Brb)