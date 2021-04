Usa: attesa oggi firma Biden per agevolare pratiche rifugiati, tetto di ingressi resterà invariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa oggi la firma del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di un documento per accelerare l'ammissione dei rifugiati negli Usa che non prevede tuttavia di aumentare il limite di accolti a 62.500, come precedentemente proposto dalla sua amministrazione. Ne scrive la "Cnn", precisando che Biden firmerà una decisione di emergenza che mantiene il tetto massimo di 15 mila rifugiati già osservato durante la precedente amministrazione di Donald Trump, riorganizzando però le assegnazioni su base regionale ed ampliando così le possibilità di ingresso negli Usa rispetto a quelle attualmente in vigore. Secondo un funzionario dell'amministrazione, Biden non revocherà il tetto ai rifugiati quest'anno, nonostante le promesse precedenti. Fonti vicine al dossier ritengono che il presidente avrebbe resistito alle richieste di alzare il tetto di ingressi negli Usa per le pressioni esercitate nel suo orientamento politico dopo l'aggravamento della situazione lungo il confine messicano, mentre venerdì scorso la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki su questi fatti ha commentato di non escludere notizie su un possibile aumento del tetto di ingressi. (segue) (Nys)