Ue: Dombrovskis, siamo in fase finale preparazione piani ripresa, fiduciosi di buon risultato

- Questa è la fase finale della preparazione dei piani di ripresa e resilienza dei Paesi membri dell'Unione europea e la Commissione europea ha ricevuto informazioni da 26 sui 27 Paesi membri sulle loro intenzioni. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Ci addentriamo nella fase finale della preparazione dei piani di ripresa e resilienza", ha detto. "La Commissione ha ricevuto informazioni da quasi tutti i Paesi membri, da 26 su 27 Stati membri su cosa abbiano intenzione di includere nei loro piani. Ma i progressi sono molto vari: alcuni Stati membri ci sono quasi, e potranno riuscire a presentare il loro piano per la fine di aprile, per altri Paesi sembra più difficile e la finalizzazione richiederà più lavoro, per un paio di settimane in più", ha spiegato. "Stiamo lavorando alacremente con gli Stati membri per superare le ultime difficoltà. Quindi, le prossime settimane saranno molto intense, ma siamo fiduciosi che avremo un risultato positivo", ha aggiunto. "Prima che la Commissione possa reperire i fondi sui mercati bisogna ratificare la decisione sulle risorse proprie" in bilancio. Oggi "la Commissione ha spiegato come intende ottenere i fondi con una strategia diversificata, così da garantire maggiore assorbimento di mercato", ha continuato. Dombrovskis ha ricordato che "l'Ue sarà uno dei principali emittenti di bond", tra cui anche i bond verdi e i social bond, "potenziando anche il ruolo internazionale dell'euro". (Beb)