Brasile: covid, indicati vertici Commissione parlamentare inchiesta su operato governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato del Brasile ha indicato i vertici della discussa commissione parlamentare d'inchiesta che dovrà analizzare la gestione della crisi pandemica da parte del governo. Il gruppo di lavoro sarà guidato da Omar Aziz del Partito socialista democratico (Psd), con Randolfe Rodrigues del partito Rete della Sostenibilità (Rede) nella qualità di vice presidente. Il relatore sarà il senatore Renan Calheiros, esponente del del Movimento democratico Brasiliano (Mdb) la cui iniziale candidatura al ruolo di presidente è stata scartata perché padre del governatore di uno stato e in possibile conflitto di interessi. La commissione, composta da undici membri e sette supplenti, è stata creata in seguito a una decisione adottata non senza polemiche, dal giudice della Corte suprema, Renato Barroso. (segue) (Brb)