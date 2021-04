Brasile: covid, indicati vertici Commissione parlamentare inchiesta su operato governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magistrato accoglieva così un ricorso presentato dai parlamentari che avevano fatto richiesta di istituire la commissione, senza fortuna. Il presidente della Camera alta, Rodrigo Pacheco, aveva avvertito che l'iniziativa, lungi dall'esaminare le reali responsabilità sulla gestione della crisi, sarebbe stata solo occasione per un dibattito politico in vista delle presidenziali del 2022. Pacheco aveva parlato della necessità di valutare la creazione della commissione anche da un punto di vista di convenienza e opportunità politica. Barroso ha perà specificato che il Senato non potrà opporsi alla commissione per "convenienza e opportunità politica". (segue) (Brb)