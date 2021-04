Atac: De Priamo (Fd'I), interrogazione a Raggi su qualità servizio erogato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Andrea De Priamo, riferisce che in base ad alcuni dati riportati su un blog e che riguardano Atac "le penali per confronto tra qualità della richiesta e qualità erogata nel trasporto pubblico previste nel Contratto di servizio tra Roma Capitale e azienda trasporti per il 2020 relativamente a ritardi, disservizi, stato e pulizia dei vettori, sono di molto inferiori di ben oltre il 60 per rispetto all'anno precedente, e addirittura dell'80 per cento in meno rispetto al 2016". In una nota De Priamo spiega che secondo questi dati "il decremento delle sanzioni sarebbe dovuto non solo alla mancata valutazione su ritardi e contrasto all'evasione tariffaria consentiti dalla normativa sull'emergenza Covid, ma anche da alcuni dati che lasciano un po' perplessi. Ad esempio, tra gli indici di valutazione risulterebbero operativi e perfettamente funzionanti il 95 per cento di scale mobili e ascensori delle stazioni metro di Roma. A questo punto - prosegue il capogruppo di Fd'I - viene da chiedersi in che città e su quali mezzi siano state fatte le verifiche per arrivare a certi indici di valutazione. Da anni segnaliamo i disservizi di Atac e i disagi arrecati ai cittadini, notevolmente aggravati dalla poca sicurezza in fase di pandemia. Anziché migliorare il servizio dell'Atac e richiedere le giuste penali legate alle inadempienze alla bassa qualità del servizio erogato, la giunta Raggi preferisce soprassedere sulle violazioni del contratto di servizio accettando dei dati che, anche a un occhio poco attento, risultano del tutto incongruenti con la disastrosa situazione di stazioni metro chiuse, autobus che prendono fuoco, presenza di virus Covid sui mezzi, ritardi e mezzi insufficienti e iperaffollati. Chiederemo alla sindaca - conclude De Priamo - con un'interrogazione di motivare questi dati che denotano una inadeguata attività di controllo e continueremo a pressare la Giunta Raggi a migliorare il servizio ancor più in questo momento di pandemia, in modo che a pagare non siano solo e sempre i cittadini romani per le conseguenze causate da questa disastrosa amministrazione". (Com)