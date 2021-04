Disabilità: assessori Municipi M5s, su fondi polemica partitica per difendere Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio - prosegue la nota degli assessori alle Politiche sociali -, pur debitamente e ripetutamente informata del rischio che, con le sue decisioni, centinaia di cittadini romani non avrebbero avuto accesso al contributo, ha deciso comunque di procedere fissando criteri di riparto tra gli ambiti chiaramente penalizzanti per Roma Capitale, introducendo criteri di priorità (continuità assistenziale, assenza di altri servizi e Isee) che avrebbero certamente determinato (e lo si prevedeva e scriveva negli stessi suoi atti) esclusioni e liste d'attesa. E, infine, non ha, come avrebbe ben potuto e come pure hanno fatto altre Regioni, destinato a questi contributi risorse proprie o del fondo (il limite del 50 per cento costituisce infatti il minimo di legge e non il massimo) sufficienti a garantire la copertura di tutte le domande. Anche il tanto pubblicizzato nuovo stanziamento deciso in extremis dalla Regione Lazio attingendo ad ulteriori stanziamenti nazionali dalla stessa ricevuti, non soltanto non si è ancora concretizzato in un effettivo trasferimento di somme ma comunque non risulta sufficiente a garantire l'erogazione a tutti i richiedenti". (segue) (Com)