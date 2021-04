Molise: Iorio, manca ancora un centro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre l'attenzione dell'opinione pubblica è giustamente incentrata sulla fase vaccinale che ci lascia guardare con speranza al futuro, in Molise siamo ancora alle prese con l'assenza di un centro Covid dedicato e con la permanenza di un ospedale misto Covid e non Covid che continua a causare danni a livello sanitario sui cittadini molisani che ormai non si curano più". Lo rileva il consigliere regionale del Molise Michele Iorio. "La consegna del container attrezzato, prima a Campobasso ed ora a Termoli, per dieci posti di rianimazione - spiega Iorio - è un inno all'insipienza oltre che uno spreco di denaro pubblico. Toma e Florenzano, non senza imbarazzo, hanno voluto dimostrare che quella struttura è utile per la gestione del piano di emergenza Covid. Anche se sembra che oltre che per la rianimazione quel cointaner potrebbe essere un'area grigia o un centro vaccinale o un centro tamponi oppure un riparo dalla pioggia". (Gru)