Kosovo-Serbia: Tanin (Unmik), nuovo governo Pristina ha forte mandato per affrontare dialogo con Belgrado (3)

- Nel suo discorso, la neo ministra degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla, ha affermato che Pristina è disposta a riprendere i colloqui con la Serbia, anche se quest'ultima è stata responsabile di "massacri e genocidi" in Kosovo e nella regione. "Il nostro piccolo ma particolarissimo Paese non ha paura. Al contrario, continueremo i colloqui anche con i responsabili di conflitti e genocidi in Bosnia e Kosovo negli ultimi decenni", ha detto. "Nella Repubblica del Kosovo puoi trovare persone generose con esperienza internazionale che non esitate a condividere le orribili esperienze che hanno vissuto per trovare una soluzione, siamo aperti e orgogliosi e non abbiamo paura di nessuno", ha aggiunto. (segue) (Alt)