Albania-Kosovo: ex premier albanese Berisha, unificazione è inevitabile

- L'Unificazione tra Albania e Kosovo "è inevitabile". Lo ha dichiarato l'ex premier albanese Sali Berisha in un'intervista concessa al sito "Ekonomia online". "A mio parere, l'unificazione nazionale del Kosovo e dell'Albania è inevitabile. L'idea di 'unità nazionale' come idea guida e ideale è dettata da un lato dalle più grandi ingiustizie storiche europee nei confronti degli albanesi, dalla divisione dei loro Paesi là dove c'era una maggioranza etnica ovunque. L'idea che emerse e si concretizzò alla fine degli anni '70, nel mezzo degli sforzi delle grandi potenze di quel tempo per negare l'esistenza del popolo albanese, distrusse e divise il Paese", ha detto Berisha aggiungendo che l'idea di cambiare i confini è riemersa nel 2013 in Albania. (segue) (Alt)