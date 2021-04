Balcani: fonti stampa, "non paper" sui confini consegnato a ufficio Michel a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel avrebbe ricevuto a febbraio un documento non ufficiale (non paper) sulle possibili modifiche dei confini nei Balcani occidentali. E' quanto sostiene il sito sloveno "Necenzurirano" in un articolo che pubblica alcuni stralci di quello che sarebbe il non paper al centro di alcune voci di stampa nei giorni scorsi. Secondo tali indiscrezioni, il documento sarebbe partito dall'ufficio del premier sloveno Janez Jansa. Quest'ultimo ha già negato di avere mai stilato un documento del genere, mentre dall'ufficio di Michel non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale sull'argomento. Secondo il sito sloveno il documento esisterebbe veramente, anche se gli autori non vi compaiono, e il suo contenuto prenderebbe in considerazione tra le altre cose la "disintegrazione" della Bosnia Erzegovina con l'annessione della Repubblica Srpska (entità serba) alla Serbia e l'unificazione del Kosovo con l'Albania. (segue) (Seb)