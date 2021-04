Ricerca: incontro tra scienziati italiani in Francia e Germania e la ministra Messa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate d'Italia a Parigi e Berlino, in occasione della quarta Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, hanno organizzato congiuntamente un workshop virtuale cui ha partecipato il ministro della Ricerca e dell’Università, Maria Cristina Messa. Lo riferisce una nota stampa. L'evento, aperto con un videomessaggio del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, è stato dedicato alla promozione e alla valorizzazione del potenziale degli scienziati Italiani che lavorano nei due Paesi e che sono - o sono stati in passato - assegnatari di finanziamenti europei (grants) tramite lo “European Research Council”. L’incontro ha offerto l’occasione per un dinamico e partecipato confronto con i ricercatori e gli scienziati, espressione dell’eccellenza italiana all’estero, sulle principali sfide che le politiche della ricerca, a livello nazionale ed europeo, si trovano ad affrontare. Nel suo messaggio di apertura, il ministro degli Esteri Di Maio, nell’evocare le complesse circostanze legate all’emergenza pandemica che fanno da sfondo a questa quarta edizione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, ha posto l’accento sulla rinnovata consapevolezza dell’importanza di affrontare con efficacia le grandi sfide del futuro quali l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica. Il Ministro Di Maio ha quindi rimarcato “l’importanza del “lavoro del ricercatore”, un’attività che deve porre al centro la dimensione umana favorendone lo sviluppo con applicazioni pratiche destinate a migliorare la vita delle persone. Il Ministro ha quindi ricordato l’eccellente profilo del nostro Paese tra i principali attori internazionali della ricerca: “’l’Italia si colloca al settimo posto della classifica mondiale per numero di pubblicazioni scientifiche e all’8° posto per qualità delle pubblicazioni”. (segue) (Com)