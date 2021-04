Paesi Bassi: Sace, bene export italiano di autovetture e farmaceutici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi due mesi dell’anno la domanda di autoveicoli nei Paesi Bassi (importante hub per il commercio internazionale) è stata interessata da una dinamica fortemente positiva, registrando un aumento del 79 per cento. Stando ai dati aggiornati della rubrica Sace “Che export tira?”, è poi più che raddoppiato l’export italiano di articoli farmaceutici verso i Paesi Bassi, mentre risultano in forte calo (36,2 per cento) le vendite di apparecchi elettronici. (Rin)