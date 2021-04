Alitalia: Ciaccheri (LR), tutelare posti di lavoro e interesse Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid ha rafforzato la consapevolezza di garantire degli asset strategici, soprattutto nel campo dei trasporti. Alitalia rappresenta una risorsa per il Paese e per Roma e le cittadine romane e i cittadini romani che sono strettamente legati e collegati alla compagnia di bandiera e a tutto l'indotto, in particolare per l'hub di Fiumicino". Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, portavoce di Liberare Roma. "E' una vertenza nazionale certo, ma è soprattutto una vertenza della nostra città perché i 7 mila esuberi preventivati andrebbero a colpire direttamente le famiglie romane. Una vertenza in cui l'amministrazione Raggi sconta l'inadeguatezza e l'assenza di una voce della città nel confronto con il governo nazionale, a tutela della salvaguardia del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che giustamente hanno voluto manifestare sotto il Campidoglio - continua la nota -. Abbiamo portato la nostra vicinanza e il nostro sostegno al personale di Alitalia e dell'indotto perché la tutela dei loro posti di lavoro e della presenza della compagnia di bandiera è interesse capitale e della capitale". (Com)