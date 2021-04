© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda di autovetture italiane in Francia ha registrato un incremento di 8,6 punti percentuali nel primo bimestre dell’anno, mentre si osserva una pesante flessione del 36 per cento per quanto riguarda l’export di articoli farmaceutici. Stando ai dati aggiornati della rubrica Sace “Che export tira?”, è in forte calo anche la domanda di apparecchi elettronici, pari al 16,7 per cento. (Rin)