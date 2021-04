Iraq: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Usa condannano attacchi in Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti hanno condannato “nei termini più forti” gli attacchi avvenuti lo scorso 14 aprile nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. E’ quanto emerge da un comunicato congiunto dei cinque Paesi, pubblicato sul sito del governo britannico. “Noi, governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America condanniamo nei termini più forti gli attacchi del 14 aprile nella regione autonoma del Kurdistan iracheno”, si legge nel comunicato. “Insieme, i nostri governi sosterranno l’inchiesta del governo dell’Iraq sugli attacchi, per garantire che i responsabili siano chiamati a rendere conto”, prosegue la nota. “Siamo uniti nella nostra visione che gli attacchi contro il personale e strutture degli Usa e della coalizione internazionale non saranno tollerati, e riaffermiamo il nostro fermo impegno nella lotta contro l’Isis (acronimo per Stato islamico in Iraq e Siria)”, conclude la nota. (Res)