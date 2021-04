Iraq: Stato islamico rivendica attacco a Sadr City a est di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico ha rivendicato la responsabilità dell’attentato avvenuto ieri a Sadr City, sobborgo situato nella parte orientale della capitale dell’Iraq Baghdad. Lo riferisce l’emittente “Al Arabiya”, citando un comunicato del gruppo terroristico diffuso tramite i propri canali media. L’attacco condotto con un’autobomba ha provocato diversi morti e feriti. Per le autorità nell’attacco sarebbe rimasto ucciso solamente l’attentatore, mentre i feriti sarebbero almeno 20. Secondo i media arabi, il bilancio sarebbe più alto con quattro morti e 17 feriti. L’esplosione nel popolare quartiere di Baghdad, intitolata al leader sciita Muhammad Muhammad Sadiq al Sadr, è giunta dopo gli attacchi lanciati il 14 aprile sull’aeroporto internazionale di Erbil, nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno, e sulla base turca di Bashiqa, nel governatorato di Ninive, nel nord dell’Iraq, dove è rimasto ucciso un militare turco. La caduta del razzo nelle vicinanze dello scalo di Erbil ha causato una forte esplosione, non ha provocato vittime o feriti, né danni materiali. Lo scorso gennaio, 32 persone erano state uccise e 110 ferite in un attentato suicida nella piazza Tayaran nel centro di Baghdad. L'attacco era stato rivendicato dallo Stato islamico. (Irb)