Croazia: premier Plenkovic, non abbiamo ricevuto "non paper" sui Balcani

- Il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, ha negato che Zagabria abbia mai ricevuto un "non paper" sulle possibili modifiche ai confini dei Paesi dei Balcani occidentali. La Croazia, ha detto oggi Plenkovic, non ha ricevuto tale documento "né formalmente né informalmente". Lo scorso 12 aprile un sito bosniaco, "Politicki.ba", ha pubblicato delle indiscrezioni su un presunto invio da parte del premier sloveno Janez Jansa di un "non paper" al Consiglio europeo che propone delle modifiche ai confini dei Paesi sorti dalle ceneri della ex Jugoslavia. Il premier Jansa ha subito smentito di avere stilato un documento del genere. Il Consiglio europeo non ha per il momento né confermato né smentito di avere ricevuto il presunto "non paper". (segue) (Seb)