Export: Sace, beni intermedi e di consumo in ripresa anche se ancora negativi

- Si riduce, nel primo bimestre dell’anno, la contrazione dell’export italiano di beni intermedi, negativa per 1,5 punti percentuali ma comunque in miglioramento rispetto al 3,4 per cento del mese precedente. Stando ai dati aggiornati della rubrica Sace “Che export tira?”, anche i beni di consumo – seppure ancora in negativo del 6,4 per cento – registrano performance migliori della media, mentre il calo di otto punti che ha interessato i beni non durevoli è stato in parte compensato dalla ripresa dei durevoli (2,3 per cento). Rimangono negativi per l’8,8 per cento i beni strumentali, che continuano a scontare le movimentazioni occasionali verso gli Stati Uniti di cantieristica navale di inizio. In crescita del 3,6 per cento gli apparecchi elettrici, grazie ad una fortissima domanda cinese (in aumento del 92,7 per cento), e in misura minore da Regno Unito e Germania. Note positive anche dalle vendite di metalli e prodotti in metallo (+3,5 per cento), in crescita in importanti mercati quali Cina, Germania e Francia. In calo, infine, l’export di tessile e abbigliamento in pressoché tutte le geografie, con performance particolarmente negative verso Londra (-50,3 per cento), Nuova Delhi (-38,8) e Washington (-27,4). Pechino, al contrario, registra un considerevole incremento della domanda dell’85,7 per cento. (Rin)