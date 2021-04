Egitto: Palazzotto (Leu) su cittadinanza a Zaki, mi auguro governo rispetti volontà Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cittadinanza a Patrick Zaki è un’iniziativa del Parlamento che "impegna il governo a concederla. Mi auguro che il presidente del Consiglio volesse dire questo e che il governo rispetterà la volontà del Parlamento altrimenti dovremmo pensare che ha confuso il rapporto tra poteri dello Stato". Lo sottolinea in una nota il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. "E' l’occasione per accelerare l’iter per il riconoscimento della cittadinanza a Patrick ed assumere quindi un ruolo più deciso nella richiesta di liberazione dello studente dell’università di Bologna", conclude.(Com)