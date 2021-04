Covid: Pichetto (Mise), riaperture risultato tangibile del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riaperture di molte attività rappresentano un tangibile passo in avanti compiuto da questo governo: non si può che esserne soddisfatti, e adesso bisogna ripartire senza passi falsi, con responsabilità, mettendo le nostre imprese e gli italiani nelle condizioni di lavorare in sicurezza. Lo dichiara in una nota il viceministro allo Sviluppo economico, Giliberto Pichetto Fratin. "L’abbassamento dell’indice di contagio testimonia l'efficacia della campagna vaccinale, che sta prendendo piede, e di questo bisogna dire grazie anche agli italiani per il comportamento corretto mantenuto nel rispettare le regole", ha precisato, auspicando che “il miglioramento della curva e l'aumento delle vaccinazioni consentiranno di pianificare ulteriori aperture anche per le attività al chiuso, tracciando il sentiero per la ripartenza dell'economia" (Com)