Alitalia: Fd'I, vicinanza a lavoratori, compagnia bandiera eccellenza mondiale

- "Da Fratelli d'Italia solidarietà ai lavoratori di Alitalia, oggi in presidio per manifestare contro lo spezzatino che l'Europa vuole imporre alla nostra compagnia di bandiera". E' quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". "Un vettore che negli anni ha rappresentato un'eccellenza nel trasporto aereo mondiale e che oggi si vuole indebolire azzerando flotta e personale. Il Consiglio straordinario di oggi dimostra che non bisogna abbassare l'attenzione su una vicenda che riguarda tutti - continua la nota di Fd'I -. Alitalia deve mantenere i propri asset strategici a partire dai lavoratori. Proseguiremo questa battaglia, che ci ha visti presentare due ordini del giorno, uno dei quali approvato dall'aula, con i quali abbiamo chiesto di rivedere l'attuale piano e difendere la compagnia di bandiera nell'interesse dell'Italia e anche della Capitale che subirebbe un danno enorme da un ridimensionamento non solo in termini di indotto lavorativo ma di competitività nel quadro nazionale ed internazionale".(Com)