Recovery: Presutto (M5s), non stressare Cdp con fantasiosi progetti finanziari

- "Crediamo sia il caso di fare appello alla responsabilità e alla razionalità, soprattutto in riferimento a quelle forze politiche che sembrano voler coltivare fantasiosi progetti finanziari su Cassa depositi e prestiti, strategica società controllata dal ministero dell’Economia. Il Movimento cinque stelle è perfettamente consapevole dell’importanza di Cdp nel sistema economico italiano, a maggior ragione dopo le ferite provocate dalla pandemia". Lo afferma in una nota Vincenzo Presutto (M5s), componente della Commissione bilancio del Senato, esponente pentastellato nella Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e facilitatore economia M5s. "Cassa depositi, con la fondamentale gestione del risparmio postale degli italiani, con i suoi capitali pazienti, con le sue strategie di investimento a medio e lungo termine, con le sue partecipazioni in società strategiche, può e deve svolgere un delicato ruolo di protezione e accompagnamento dell’economia italiana post Covid. Quindi ben vengano progetti come il Patrimonio rilancio, che con i suoi 40 miliardi può concretamente aiutare aziende che hanno sofferto in questo periodo; ma senza farsi trasportare, come fanno alcune forze politiche, da suggestioni finanziarie che puntano un domani a trasformare questo Patrimonio in un imprecisato 'fondi di fondi' pubblico-privato, in cui far confluire confusamente fondi Recovery e fondi privati. Non sarebbe ammissibile - spiega - coltivare progetti non ponderati nel minimo dettaglio, magari solo al fine di guadagnare qualche posizione di potere nel passaggio che tra poco porterà a una nuova tornata di nomine all’interno della stessa Cassa depositi".(Com)