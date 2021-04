Messico: Lopez Obrador "appoggia" estensione mandato presidente Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È polemica in Messico per la proposta di allungare di due anni il mandato del titolare della Corte suprema. L'iniziativa, contenuta in una legge approvata dal Senato, è stata adottata dal partito di maggioranza Morena (Movimento di rigenerazione nazionale) e consentirebbe ad Arturo Zandival di rimanere in carica fino al 30 novembre del 2024. Il magistrato, che ha assunto l'incarico a gennaio del 2019, ha più volte rivelato una contiguità ideologica con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, ricambiata con ampia fiducia. La proposta di modifica, che deve essere ora approvata dalla Camera dei deputati, ha ricevuto il "visto buono" dello stesso presidente: "Se garantisce che ci sarà la riforma del potere giudiziale, sono d'accordo", ha detto Lopez Obrador nella tradizionale conferenza stampa quotidiana. (segue) (Mec)