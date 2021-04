Messico: Lopez Obrador "appoggia" estensione mandato presidente Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di legge, che le opposizioni ritengono essere viziata di incostituzionalità, è parte di una pacchetto di riforme pensate per "contrastare corruzione e nepotismo nella magistratura", una delle bandiere del governo Lopez Obrador. Il testo, passato alla Camera alta con 86 voti a favore e 23 contrari, dovrebbe garantire anche un'estensione del mandato dei consiglieri fino al 2026. Zaldivar non ha fin qui espresso opinioni in pubblico mentre il Consejo de la Judicatura federal, l'organo di cui il magistrato è presidente, ha precisato di non avere promosso l'iniziativa e di attendere l'eventuale approvazione della Camera prima di pronunciarsi. (segue) (Mec)