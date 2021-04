Messico: Lopez Obrador "appoggia" estensione mandato presidente Corte suprema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accusa di una eccessiva vicinanza di Zaldivar alle posizioni dell'esecutivo era stata avanzata con insistenza dalle opposizioni ad ottobre scorso, in occasione del varo della legge che potrebbe mandare a processo gli ex governanti attraverso una consultazione pubblica, indetta per il 1 agosto del 2021. Il provvedimento, fortemente voluto dal presidente Lopez Obrador in nome di una campagna di moralizzazione della politica, ha superato il vaglio proprio della Corte suprema (Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Sjcn), con sei voti favorevoli e cinque contrari, anche se con un dettato diverso rispetto all'originale. Il quesito era stato pensato per proporre all'elettorato di ampliare il numero di reati secondo cui sarebbe stato possibile processare i cinque ex presidenti, accusati da Lopez Obrador di vari reati, tra cui la corruzione o la "svendita" - tramite legge - di beni della nazione. L'Scjn ha tolto i riferimenti espliciti e dato il proprio consenso a possibili indagini riguardanti "decisioni politiche" prese "negli anni passati" dagli "attori politici". La corte, con il parere favorevole del presidente Arturo Zaldivar, ha stabilito che il quesito non viola la Costituzione e che non interferisce direttamente nelle decisioni degli organi di giustizia. Dure le prese di posizione dei giudici che hanno votato contro la proposta: "tendenziosa" e "inquisitoria" per il ministro Alberto Perez Dayan, "un concerto di incostituzionalità" per il ministro Luis Maria Aguilar. (segue) (Mec)