Decreto Sostegni: Agenzia entrate, contributi a fondo perduto a 3 miliardi per un milione di destinatari

- A 16 giorni dall’apertura del canale telematico per l’invio delle domande, i pagamenti eseguiti dall’Agenzia delle entrate a favore di imprese e lavoratori autonomi sono più di un milione, per un importo complessivo che supera i tre miliardi di euro. Stando al relativo comunicato stampa, rispetto all’importo totale, circa 625 milioni di euro hanno raggiunto gli esercenti del commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, 608 milioni sono stati destinati alle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 336 milioni a quelle manifatturiere, 324 milioni al settore dell’edilizia. A livello regionale, i mandati di pagamento più numerosi sono stati inviati in Lombardia (circa 173 mila soggetti che hanno ricevuto il contributo), seguono il Lazio (108 mila), la Campania (103 mila), il Veneto (75 mila) e la Toscana (74 mila). Fra le altre regioni spiccano la Sicilia (71 mila), l’Emilia-Romagna (71 mila), la Puglia (70 mila) e il Piemonte (69 mila). (segue) (Com)