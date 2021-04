Decreto Sostegni: Agenzia entrate, contributi a fondo perduto a 3 miliardi per un milione di destinatari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli importi, prosegue la nota, circa 625 milioni di euro interessano il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli, 608 milioni sono destinati ai servizi di alloggio e ristorazione, 336 milioni alle attività manifatturiere, 324 milioni al settore dell’edilizia, 288 milioni alle attività professionali, circa 195 milioni alle agenzie di viaggio e ai servizi di supporto alle imprese. Sul totale dei soggetti richiedenti, conclude la nota, oltre 170 mila svolgono la loro attività in Lombardia, seguono il Lazio con 108.070 operatori economici, la Campania (103.565), il Veneto (75.575), la Toscana (74.342). Fra le altre regioni spiccano la Sicilia (71.051), l’Emilia-Romagna (71.032), la Puglia (70.418) e il Piemonte (69.021). (Com)