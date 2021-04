© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il ripristino delle zone gialle, bene le riaperture all’aperto per bar e ristoranti fino a sera. Il governo Draghi accoglie molte proposte di Forza Italia per ripartire. E’ un cambio di passo. Ora fare di più per lo sport". Lo ha scritto su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. (Rin)