Lombardia: Aria, risultati conseguiti da centrale acquisti regionale assolutamente allineati al dato nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) In merito a quanto diffuso dalle agenzie di stampa sullo 'scarto significativo tra modello organizzativo di Aria Spa e le risorse di staff', la società Aria rileva che "l'attuale direzione centrale acquisti di Aria è composta dalle medesime risorse che componevano la struttura gare della incorporata Arca (Azienda Regionale Centrale Acquisti)". Lo comunica in una nota Aria Spa. "Le risorse facenti parte delle altre strutture di Arca - prosegue la nota - sono state ridistribuite nell'incorporanda Aria, coerentemente al ruolo di provenienza e di competenza specifica come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 16 risorse dedicate alle piattaforme di e-procurement che sono state allocate nella direzione centrale Ict di Aria". "La sommatoria delle strutture di staff delle due società incorporate era pari a 86 risorse, al 30 giugno 2019. Per effetto di riallocazione e turn over - conclude la nota - il numero delle risorse in staff è diminuito di 27 unità, per un totale complessivo in Aria, al 1° luglio 2019, di 59 risorse nelle aree di staff. Aria ritiene pertanto che non si possa assolutamente parlare di sbilanciamento nel modello organizzativo". (Com)