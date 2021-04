Usa-Russia: Casa Bianca, Biden offre a Mosca "ponte" per tornare nella comunità globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, considera attualmente la Russia "fuori dalla comunità globale" e le sta offrendo "un ponte (per tornare) indietro". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel corso di una conferenza stampa su un possibile incontro fra Biden e l'omologo russo Vladimir Putin. "Penso che l'opinione del presidente sia che la Russia sia al di fuori della comunità globale per molti aspetti in questo momento, è il G7 non il G8", ha detto Psaki. "Ciò che il presidente sta offrendo è un ponte per tornare indietro, quindi sicuramente crede che sia nell'interesse (di Mosca) accettare questa offerta", ha aggiunto la portavoce. In precedenza il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ha dichiarato che la Russia non pone alcuna condizione preliminare per il potenziale incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e la sua controparte statunitense, aggiungendo tuttavia che Putin avrà bisogno di tempo per analizzare la proposta di Biden sull'incontro bilaterale. Ieri l'amministrazione Biden ha annunciato l'espulsione di dieci diplomatici russi e imposto sanzioni a decine di cittadini e società russe. Il governo degli Stati Uniti si è anche mosso per aumentare i costi di indebitamento della Russia, impedendo alle società statunitensi di acquistare obbligazioni direttamente dalla Russia. (Res)