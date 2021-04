Bosnia-Slovenia: esponente musulmano Dzaferovic a colloquio con premier Jansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il premier sloveno, Janez Jansa. Al centro della discussione è stato il presunto "non paper" inviato alle istituzioni europee su possibili modifiche ai confini dei Balcani occidentali. Il premier sloveno ha dichiarato che non esiste un "non paper" elaborato dalla Slovenia che preveda di violare l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina. "La conversazione telefonica ha fatto seguito a una telefonata del primo ministro sloveno Janez Jansa, che ha informato il membro della presidenza Dzaferovic che non esiste alcun documento non ufficiale che possa essere collegato al governo sloveno e che includerebbe il ridisegno dei confini o una violazione dell'integrità della Bosnia Erzegovina", si legge in una nota diramata dalla presidenza bosniaca. Jansa ha ribadito che la Slovenia sostiene la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, nonché il suo percorso euro-atlantico, nel pieno rispetto dell'accordo di pace di Dayton. (segue) (Seb)