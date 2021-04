Bosnia-Slovenia: esponente musulmano Dzaferovic a colloquio con premier Jansa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro della presidenza bosniaca Dzaferovic ha affermato che qualsiasi discorso sulle divisioni etniche e territoriali della Bosnia Erzegovina dovrebbe essere disincentivato all'inizio e che l'unica via per la Bosnia Erzegovina è una sua ulteriore integrazione interna e l'integrazione euro-atlantica. I due interlocutori hanno discusso anche della presidenza slovena dell'Unione europea nel prossimo semestre, nonché del prossimo vertice Unione europea-Balcani occidentali che ospiterà la Slovenia, e il cui tema principale dovrebbe essere l'accelerazione dell'integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali nell'Ue. Lo scorso 12 aprile un sito bosniaco, "Politicki.ba", ha pubblicato delle indiscrezioni su un presunto invio da parte del premier sloveno Janez Jansa di un "non paper" al Consiglio europeo che propone delle modifiche ai confini dei Paesi sorti dalle ceneri della ex Jugoslavia. Il premier Jansa ha subito smentito di avere stilato un documento del genere. (segue) (Seb)