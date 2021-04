Egitto: Montevecchi (M5s), Draghi non prenda distanze da Zaki né da Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace che il presidente Draghi sembri prendere le distanze dalla vicenda di Patrick Zaki e dal Parlamento. Ricordo infatti al presidente che è stato votato nell'Aula del Senato un ordine del giorno che conteneva precisi impegni che lo coinvolgono direttamente. Tra questi, oltre alla cittadinanza, anche l'applicazione degli strumenti della convenzione Onu contro la tortura del 1984 e quello relativo al farsi portatore e promotore della cultura del rispetto dei diritti umani in consessi internazionali quali il prossimo G7. Ci aspettiamo dunque che si dia seguito agli impegni assunti, in considerazione del fatto che nel caso di Patrick parliamo di un giovane studente che da quasi 15 lunghi mesi è in attesa di un processo e che i diritti umani non sono negoziabili". Lo afferma in una nota la senatrice M5s, Michela Montevecchi. (Com)