Alitalia: Pelonzi (Pd), a fianco dei lavoratori, ci sia rilancio compagnia

- "Dal Campidoglio centinaia di lavoratori chiedono il rilancio di Alitalia. Siamo al loro fianco. Come Assemblea capitolina esprimiamo con forza al governo la necessità per l'Italia e la sua Capitale di avere una compagnia di bandiera forte e sana. No a giochi al ribasso, si ad un investimento strutturale. Investire su Alitalia vuol dire investire sul rilancio economico del paese". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico di Roma, Giulio Pelonzi. "Per il Lazio e per Roma il ridimensionamento della compagnia sarebbe un duro colpo - aggiunge -. Bene ha fatto il presidente Zingaretti a scrivere a Draghi. Oggi in Aula l'assessore Di Berardino ha illustrato in 10 punti l'impegno della Regione per Alitalia ed i suoi lavoratori.Come centrosinistra abbiamo presentato un ordine del giorno che chiede alla Sindaca di attivarsi presso il Governo per chiarire che Roma Capitale è al fianco di Alitalia. Ora - conclude - si sblocchi subito la liquidità necessaria per gli stipendi dei lavoratori. In parallelo serve piano concreto di rilancio ed anche una serie di interventi tesi a tutelare Alitalia rispetto alle altre compagnie internazionali".(Com)