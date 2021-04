Russia: Lavrov, interrompere reclutamento cittadini russi per lavoro in missioni diplomatiche Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha annunciato l'avvio di una procedura che sospenderà la prassi di reclutare cittadini russi e di Paesi terzi per lavorare nelle missioni diplomatiche statunitensi in Russia. Parlando in conferenza stampa, Lavrov ha precisato che tale procedura viene avviata nel rispetto della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici e delle leggi russe. Secondo Lavrov, tale pratica è molto utilizzata dagli Usa e non dalla Russia per cui Mosca punta a introdurre una parità anche in questo senso. Il capo della diplomazia russa ha inoltre aggiunto che il suo Paese intende anche sospendere la prassi "dei viaggi incontrollati di breve termine" che gli impiegati del Dipartimento di Stato Usa e di altre agenzie effettuano in Russia in quanto il loro scopo a volte è "fuorviante".(Rum)