Alitalia: Bordoni (Lega), difendere nostri interessi nazionali per rilancio turismo

- "In Assemblea capitolina abbiamo chiaramente detto che non si accettano compromessi su Alitalia perché abbiamo il dovere di scendere in campo per difendere i nostri interessi nazionali". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "L'utilità di un vettore di bandiera ai fini di promozione dell'interesse nazionale - aggiunge -, dal turismo alle esportazioni di beni dovrebbe essere colta guardando a quanto accade nei principali stati intorno a noi come Francia e Germania nei riguardi dei nostri competitor Air France e Lufthansa. La sindaca Raggi prenda coraggio e forza dall'Aula per farsi parte dirigente in questo processo nei confronti del governo e delle istituzioni europee in un sostegno unanime di Alitalia che trova tutte le forze politiche d'accordo. Ridurre o sminuire le pretese per una nuova compagnia aerea italiana sarebbe un modo per non competere con la concorrenza delle altre compagnie aeree: Roma senza turismo né turisti non ha futuro, non lavorano i commercianti, non lavorano gli alberghi, non lavora il sistema ed è sbagliato credere che possa vivere solo di low cost perché la questione Alitalia è quella di un'azienda che deve essere rilanciata a tutela del Made in Italy e - conclude - di tutto il nostro Paese". (Com)