Israele-Italia: Tel Aviv, la Giornata della ricerca italiana nel mondo 2021

- Per celebrare la Giornata della ricerca italiana nel mondo, che cade il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci, l’ambasciata d’Italia in Israele ha organizzato anche quest’anno un programma di iniziative con il coinvolgimento della comunità accademica e scientifica italiana in Israele. Lo riferisce il sito internet della Farnesina. Queste iniziative sono l’occasione per continuare a valorizzare l’eccellente livello di cooperazione nel settore della ricerca scientifica e industriale soprattutto nei settori ad alta tecnologia fra Italia e Israele. Un partenariato solido e articolato, che si fonda sull’Accordo di cooperazione in questo specifico settore, in vigore dal 2002, che negli anni ha consentito di realizzare preziose collaborazioni, iniziative e progetti che spaziano in tutti i settori di reciproco interesse, dalla chimica dei nuovi materiali alla fisica dei sistemi complessi, dalla farmacologia alle scienze mediche, per arrivare fino all’agricoltura di precisione. Dal 2020, inoltre, grazie al programma “Accelerate in Israel”, le start-up italiane hanno la possibilità di sviluppare i loro piani industriali per un periodo di tre mesi presso acceleratori israeliani, sfruttando al massimo l’ecosistema di innovazione israeliano, uno dei più avanzati e dinamici al mondo. (segue) (Res)