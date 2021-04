Algeria: nuove manifestazioni ad Algeri del movimento di protesta Hirak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno protestato oggi ad Algeri nel 113esimo venerdì dell’Hirak, il movimento pro-democrazia che ha ripreso le dimostrazioni lo scorso 22 febbraio dopo un stop di quasi un anno dovuto alla pandemia di Covid-19. Secondo il sito web d’informazione “Tsa Algerie”, considerato vicino all’opposizione, nonostante il maltempo e il Ramadan iniziato martedì 13 aprile, i manifestanti armati di ombrelli hanno iniziato la marcia settimanale dopo la preghiera del venerdì. Dai vari quartieri della capitale i cortei sono confluiti verso il centro, in particolare presso Place de la Grande-poste, consueto punto di ritrovo, intonando i soliti slogan dell’Hirak, come "Dawla madania machi askaria" (Stato civile e non militare). Secondo il Centro nazionale per la liberazione dei detenuti (Cnld), alcuni manifestanti sarebbero stati arrestati, tra cui Mahana Abdesselam, un professore di fisica dell’Università di scienza e tecnologia Houari Boumediene. (Ala)