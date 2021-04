I fatti del giorno – Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: inviano Onu Kubis conclude visita in Egitto - L'inviato dell'Onu in Libia, Jan Kubis, ha concluso una visita in Egitto, secondo quanto ha reso noto la missione Unsmil in una nota. Nel corso della sua visita al Cairo, Kubis ha incontrato diversi funzionari egiziani di alto livello fino al segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit. Il diplomatico slovacco ha convenuto con il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, circa la necessità di far rispettare l'accordo di cessate il fuoco, il ritiro dei mercenari e delle forze straniere dalla Libia per applicare a pieno la "road map" del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) e arrivare ad elezioni a dicembre. Kubis ha incontrato anche il capo dei servizi segreti egiziani, Abbas Kamel, per discutere della situazione a livello di sicurezza e il modo per sostenere il processo di unificazione delle istituzioni di sicurezza in Libia. (segue) (Res)