I fatti del giorno – Nord Africa (2)

- Libia-Russia: premier Dabaiba a Mosca, “vogliamo aprire una nuova pagina nelle relazioni” - La Libia vuole aprire una “nuova pagina nelle relazioni con la Russia”. Lo ha detto oggi a Mosca il primo ministro del Governo di unità nazionale libico e il ministro della Difesa “ad interim”, Abdulhamid Dabaiba, nel colloquio con il ministro della Difesa russo, generale Sergej Shoigu. Il capo dell’esecutivo di Tripoli era accompagnato dal capo di Stato maggiore dell'Esercito libico, generale Muhammad al Haddad. "Le nostre relazioni con la Russia hanno una dimensione storica”, ha detto Dabaiba, secondo quanto riferisce un comunicato stampa del governo libico. "Abbiamo bisogno di dare un nuovo impulso a questa cooperazione, per costruire ponti di cooperazione tra i nostri due Paesi", ha aggiunto il premier, esprimendo “apprezzamento per il sostegno fornito” alla Libia dalla Federazione russa e dal suo presidente, Vladimir Putin, durante la Conferenze di Berlino tenuta nel gennaio 2020. Da parte sua, si legge ancora nel comunicato stampa, il ministro della Difesa russo “ha espresso fiducia nella capacità del popolo libico di superare la crisi attuale”, sottolineando che Mosca “ha compiuto seri sforzi per raggiungere una soluzione politica per fermare le ostilità in Libia”. Shoigu, infine, ha auspicato il ripristino della cooperazione militare tra Russia e Libia “al fine di ottenere vantaggi reciproci per i due Paesi”. (segue) (Res)