I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: naufragio al largo della Tunisia, recuperati 21 corpi - Un naufragio è avvenuto al largo delle coste della Tunisia causando la morte di almeno 21 migranti. Lo riferisce oggi l’emittente radiofonica tunisino “Mosaique Fm”, spiegando che le unità della Guardia costiera, aiutate dai pescherecci, sono riuscite a salvare tre persone: un uomo e due donne della Costa d'Avorio e della Guinea. La barca si è capovolta al largo di Sidi Mansour durante un tentativo di migrazione illegale verso le coste dell’Italia. Finora sono stati recuperati 21 corpi trasferiti all'obitorio dell’ospedale Habib Bourguiba a Sfax. Le ricerche in mare proseguono mentre è stata avviata un'indagine per ordine del pubblico ministero. Secondo i dati del Viminale, i flussi migratori illegali via in mare lungo la rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati del +164,08 per cento nel 2021: da 3.227 a 8.522 ingressi via mare alla mattina del 16 aprile. La rotta non riguarda solo la Tunisia, ma anche la Libia e l’Algeria. I tunisini guidano la classifica delle nazionalità dichiarate allo sbarco con 1.250 arrivi, davanti a 1.192 ivoriani, 931 bengalesi, 612 guineani, 559sudanesi, 452 egiziani, 447 miliani, 436 eritrei, 336 marocchini e 320 algerini (per altre 1.797 persone circa sono ancora in corso le attività di identificazione). (segue) (Res)