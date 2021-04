I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Finanze stima avanzo preliminare dell'1 per cento - Il bilancio statale dell’Egitto è destinato a raggiungere un avanzo preliminare dell'1 per cento nell'anno fiscale in corso 2020/2021, nonostante la crisi del coronavirus. Lo ha detto il ministro delle Finanze dall’Egitto, Mohamed Maait, durante la riunione di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale tramite videoconferenza. "L'Egitto è stato uno dei pochi paesi ad aver raggiunto un tasso di crescita positivo del 3,6 per cento nell'ultimo esercizio fiscale 2019/2020 ", ha affermato Maait. “Puntiamo a un tasso di crescita fino al 2,8 per cento per l'esercizio in corso 2020/2021 e del 5,4 per cento nel prossimo esercizio 2021/2022. La politica di razionalizzazione della spesa e di mantenimento di una forte sostenibilità fiscale hanno aiutato il governo a raggiungere un avanzo preliminare fino all'1,8 per cento del Pil nel passato esercizio 2019/2020, nonché a ridurre il debito rispetto al Pil all’88 per cento dal 92 per cento. Questo nonostante le sfide e le difficoltà che l'Egitto ha dovuto affrontare a causa della crisi del coronavirus", ha detto il ministro, spiegando che l’Egitto è riuscito a ridurre il disavanzo di bilancio dal 12,5 per cento di cinque anni fa al 6,6 per cento previsto per questo esercizio. (Res)