© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: vaccinazioni, oltre 117 milioni di dosi somministrate - In India sono state somministrate a oggi 117.223.509 dosi di vaccini contro il coronavirus, di cui 2.730.359 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. Tra gli operatori sanitari 9.082.999 hanno ricevuto la prima dose e 5.634.634 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 10.293.524 hanno ricevuto la prima e 5.152.891 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andate 44.230.842 prime dosi e 3.097.961 richiami; a quelle con più di 45 anni 38.741.890 prime dosi e 988.768 richiami. Il 60 per cento delle dosi inoculate si concentra in otto Stati: Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Bengala Occidentale, Madhya Pradesh, Karnataka e Kerala. (segue) (Res)