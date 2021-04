© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: presidente Japarov presenta un "metodo miracoloso" per guarire dal Covid - Un “metodo miracoloso” per curare il Covid: così il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha illustrato la ricetta del Paese centroasiatico per risolvere la pandemia. Secondo le autorità kirghise, infatti, grazie alla radice di Issyk Kul (Aconítum soongáricum), si è riusciti a guarire in due-tre giorni tutte le persone curate nella fase iniziale del contagio da Covid-19. "Ora in tutti gli ospedali del Paese i pazienti vengono trattati con l'estratto della radice di Issyk Kul", ha detto il ministro della Salute Alymkadyr Beyshenaliev. "La dose è determinata dallo stesso presidente Sadyr Zhaparov, l'estratto lo prepariamo insieme", ha aggiunto il ministro. Aconitum soongaricum ha effetti antinfiammatori, antimicrobici, narcotici, antitumorali, analgesici e antispastici grazie all’elevata concentrazione di alcaloidi. È giusto fare presente, tuttavia, che la radice di Issyk Kul è una pianta velenosa e i medici non raccomandano questo metodo di trattamento. (segue) (Res)