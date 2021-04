Alitalia: assessore Lavoro Lazio, obiettivo irrinunciabile è grande compagnia bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi sono alcuni grandi obiettivi a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Il primo è avere una grande compagnia di bandiera che possa coprire le rotte nazionali, europee e intercontinentali". Lo ha detto l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardini, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sulle sorti di Alitalia. "Attualmente - ha aggiunto - in Alitalia sono impiegati oltre 11 mila lavoratori, per l'85 per cento residenti nel nostro territorio: un ridimensionamento della compagnia area o una sua frammentazione rappresenterebbe un problema occupazionale che non ci possiamo permettere, specie in questo momento. Certamente dall'Europa arrivano indicazioni e richiami e è per questo che l'obiettivo deve essere quello di conciliare la normativa europea con gli interessi economici e di crescita. Da tempo, e lo ribadiamo anche in questa sede, chiediamo l'elaborazione di un piano industriale differente da quello fino a ora proposto, che punti su innovazione, sviluppo, sicurezza, revisione dei contratti di leasing, gestione del carburante, recupero dei settore cargo e manutentivo. La trattativa indubbiamente non è facile ma i punti di forza su cui fare leva non mancano, a cominciare dal trattamento sulla capitalizzazione al pari di quanto avvenuto per Lufthansa e Air France". (segue) (Com)