Alitalia: assessore Lavoro Lazio, obiettivo irrinunciabile è grande compagnia bandiera (2)

- "Seppur con le dovute differenze di gestione non possiamo essere l'unico paese senza una propria compagnia di bandiera, quale asset e infrastruttura strategica – ha continuato l'assessore regionale -. Sebbene sia una trattativa nazionale, siamo pronti come Regione Lazio a collaborare e a fare la nostra parte in base alle nostre competenze, come già fatto a favore dei lavoratori e delle aziende dell'indotto. Siamo inoltre pronti con un nuovo provvedimento che porteremo in collegato al bilancio regionale. Rimangono ferme competenze e responsabilità: come ente territoriale non possiamo sostituirci al nazionale né sulle scelte né sui progetti, proponendo tuttavia soluzioni che crediamo positive e di salvaguardia degli interessi collettivi. È di ieri, ad esempio, una missiva inviata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti al presidente del consiglio Mario Draghi. Ribadiamo dunque che debbano essere maggiormente chiarite le intenzioni del Governo: se transizione deve esserci, allora riteniamo che debba essere esplicitata nei dettagli, chiarendo l'inizio e la fine del progetto. I 3 miliardi, denaro pubblico, messi a disposizione della compagnia, crediamo debbano servire a rilanciarla, non a chiuderla. Un rilancio che deve guardare con fiducia guardando anche ai dati del recente passato. Il riferimento è ai flussi turistici: poco prima della pandemia l'Italia era al terzo posto per arrivi e al 2 per presenza internazionale nell'area Schenghen. Il quel periodo eravamo al primo posto in Europa per occupati nel turismo con un'incidenza sul Pil al 13 per cento. Sapendo che circa il 50 per cento delle presenze è dovuto alla città di Roma - ha concluso -, si giustifica ulteriormente il nostro interesse anche per dare una risposta alle tante lavoratrici e lavoratori anche oggi in presidio". (Com)