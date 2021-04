Slovenia: presidente Pahor, no a modifiche dei confini nei Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 12 aprile l'esponente della presidenza tripartita bosniaca, Zeljko Komsic, ha confermato che il presidente della Slovenia, Borut Pahor, ha chiesto lo scorso 5 marzo, in occasione della sua visita a Sarajevo, se fosse possibile "una separazione pacifica" fra le varie componenti della Bosnia Erzegovina. Komsic ha precisato che la risposta è stata negativa da parte sua e dell'esponente musulmano, Sefik Dzaferovic, mentre l'esponente serbo della presidenza, Milorad Dodik, ha espresso una posizione opposta. Le dichiarazioni di Komsic del 12 aprile su quanto detto dal capo dello Stato sloveno Pahor a Sarajevo hanno trovato la replica dell'ufficio della presidenza di Lubiana. Il presidente Borut Pahor "sostiene l'integrità territoriale, la prospettiva europea e lo sviluppo pacifico della Bosnia Erzegovina", hanno precisato nei giorni scorsi dall'ufficio della presidenza all'emittente "N1". "Il presidente Pahor vuole che la Bosnia Erzegovina entri a far parte dell'Unione europea il prima possibile. Sottolinea sempre l'importanza dell'approccio geopolitico all'allargamento dell'Unione europea che includerebbe anche la Bosnia Erzegovina, che attualmente ha il collegamento formale più debole con l'Ue. Il presidente Pahor mette regolarmente in guardia contro le idee sulla caduta della Bosnia Erzegovina e il ridisegno dei confini nei Balcani occidentali. In quel contesto, a causa della sua preoccupazione per queste idee, ha chiesto informazioni ai suoi interlocutori, a tutti e tre i membri della presidenza bosniaca, durante la sua visita a Sarajevo a marzo", hanno dichiarato le fonti dell'ufficio della presidenza slovena. (segue) (Seb)