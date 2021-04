Spagna: Covid, ministero Salute potrebbe proporre a regioni divieto fumo in terrazze locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute spagnolo potrebbe proporre alle regioni il divieto di fumare nelle terrazze esterne dei bar e dei ristoranti indipendentemente dal mantenimento della distanza di sicurezza di due metri, secondo quanto stabilito dalla regola in vigore. Questa misura, tuttavia, non sarà discussa nel corso del prossimo incontro del Consiglio inter-territoriale della Salute del 22 aprile in quanto deve essere ancora sottoposta a considerazioni di carattere tecnico. La presidente facente funzioni della Comunità di Madrid e candidata del Partito popolare (Pp) alle elezioni regionali del 4 maggio prossimo in un messaggio su Twitter ha affermato che "continuare ad aggiungere divieti in questa fase significa logorare la popolazione". Secondo Diaz Ayuso, quello che serva "sono più vaccini e il rispetto delle misure che abbiamo".(Spm)