Messico: Save the Children, rischio Covid e abusi per aumento minori migranti in centri detenzione sovraffollati (2)

- Alcuni di questi minori stavano precedentemente in Messico con le loro famiglie o con altre persone che volevano attraversare il confine, ma ora, a causa delle modifiche alle politiche di non espulsione dei minori non accompagnati, vengono inviati negli Stati Uniti da soli, separandoli dalle famiglie ed esponendoli a rischi significativi ai valichi di frontiera. "Oltre al flusso significativo di minori non accompagnati in arrivo negli Stati Uniti, il nostro personale sul campo ha rilevato una crescita del numero di migranti e richiedenti asilo lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Il viaggio sta diventando sempre più pericoloso in quanto stanno arrivando in Messico attraverso rotte non sicure per evitare i controlli dell'immigrazione. La situazione sta diventando critica: le strutture allestite dal governo o dalla società civile in diverse parti del Paese si stanno riempiendo e rischiano di diventare sovraffollate. In alcune mancano il cibo o l'acqua pulita e non ci sono misure per prevenire la diffusione di COVID-19. In questi centri è stato rilevato un 15 per cento della popolazione con possibili sintomi di COVID-19. Gli spazi sovraffollati sono anche un pericolo per i più piccoli, in quanto li mettono a rischio di violenza, inclusi abusi e sfruttamento sessuale" ha affermato Jorge Vidal Arnaud, Direttore dei programmi di Save the Children in Messico. (segue) (Com)